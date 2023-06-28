Главный тренер «Локомотива» попросил Дзюбу меньше материться

«Мы проговаривали с ним эти моменты. Что касается личной жизни и медийности, человек сам принимает решения. Клуб в этом плане открыт, единственное — мы обговорили с ним, чтобы все было более цензурно. Глобально это не мешает ни нам, ни ему. Артем предельно эмоционален и мотивирован, хочет побеждать и забивать на каждой тренировке. Болезненно реагирует на любые неудачи даже на тренировках в двусторонних матчах. Игрок с таким бэкграундом будет конкурентен, будет доказывать, что он один из лидеров российского чемпионата», — сказал Галактионов.