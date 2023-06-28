Главный тренер «Локомотива» попросил Дзюбу меньше материться

В начале апреля на YouTube-канале «Коммент. Шоу» было запущено юмористическое шоу «Ну, так нельзя» с участием Дзюбы и бывшего тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. Шоу неоднократно критиковали за избыточное количество нецензурной лексики в выпусках.
«Мы проговаривали с ним эти моменты. Что касается личной жизни и медийности, человек сам принимает решения. Клуб в этом плане открыт, единственное — мы обговорили с ним, чтобы все было более цензурно. Глобально это не мешает ни нам, ни ему. Артем предельно эмоционален и мотивирован, хочет побеждать и забивать на каждой тренировке. Болезненно реагирует на любые неудачи даже на тренировках в двусторонних матчах. Игрок с таким бэкграундом будет конкурентен, будет доказывать, что он один из лидеров российского чемпионата», — сказал Галактионов.
Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. Одним из нововведений 39-летнего специалиста в московском клубе стал новый дисциплинарный регламент, который предполагает штрафы за ненормативную лексику.
Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале этого года, вернувшись в РПЛ после неудачной попытки заиграть в чемпионате Турции. В минувшем сезоне 34-летний нападающий провел за «железнодорожников» 13 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал пять результативных передач. По итогам сезона Дзюба стал лауреатом премии «Герои РПЛ» в номинации «Самый медийный футболист».