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13:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Главный тренер «Локомотива» попросил Дзюбу меньше материться

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов попросил нападающего команды Артема Дзюбу уменьшить количество нецензурной лексики, которую он использует в различных шоу-проектах. Об этом сообщает РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

В начале апреля на YouTube-канале «Коммент. Шоу» было запущено юмористическое шоу «Ну, так нельзя» с участием Дзюбы и бывшего тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. Шоу неоднократно критиковали за избыточное количество нецензурной лексики в выпусках.

«Мы проговаривали с ним эти моменты. Что касается личной жизни и медийности, человек сам принимает решения. Клуб в этом плане открыт, единственное — мы обговорили с ним, чтобы все было более цензурно. Глобально это не мешает ни нам, ни ему. Артем предельно эмоционален и мотивирован, хочет побеждать и забивать на каждой тренировке. Болезненно реагирует на любые неудачи даже на тренировках в двусторонних матчах. Игрок с таким бэкграундом будет конкурентен, будет доказывать, что он один из лидеров российского чемпионата», — сказал Галактионов.

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. Одним из нововведений 39-летнего специалиста в московском клубе стал новый дисциплинарный регламент, который предполагает штрафы за ненормативную лексику.

Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале этого года, вернувшись в РПЛ после неудачной попытки заиграть в чемпионате Турции. В минувшем сезоне 34-летний нападающий провел за «железнодорожников» 13 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал пять результативных передач. По итогам сезона Дзюба стал лауреатом премии «Герои РПЛ» в номинации «Самый медийный футболист».

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