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11:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Артем Дзюба назвал свой любимый клуб в НХЛ

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, какой клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нравится ему больше всего. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Чикаго
Тампа-Бэй
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Я люблю хоккей, плотно слежу за КХЛ и особенно за НХЛ. Я большой поклонник этого вида спорта. Всегда симпатизировал “Чикаго Блэкхокс”. Особенно мне нравилось, когда там играли Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз. Они там были в полном порядке. И мне всегда нравилось за них играть в PlayStation.

В последнее время, уже года три-четыре, я начал очень переживать за “Тампу-Бэй”, потому что там много российских игроков. Вообще я за наших переживаю, особенно когда они далеко заходят в плей-офф. Всегда хочется увидеть, как хоккеисты поднимают над головой Кубок Стэнли. И если среди них хотя бы один россиянин, то это греет душу», — сказал Дзюба.

«Чикаго» является шестикратным обладателем Кубка Стэнли (1934, 1938, 1961, 2010, 2013, 2015). В этом сезоне клуб занял предпоследнее 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции и третий сезон подряд не вышел в плей-офф.

«Тампа» трижды в своей истории выигрывала Кубок Стэнли (2004, 2020, 2021). В этом сезоне клуб занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции и прекратил борьбу за Кубок Стэнли в первом раунде плей-офф, проиграв серию с «Торонто Мэйпл Лифс» (2−4).

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