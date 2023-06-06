Артем Дзюба назвал свой любимый клуб в НХЛ

«Я люблю хоккей, плотно слежу за КХЛ и особенно за НХЛ. Я большой поклонник этого вида спорта. Всегда симпатизировал “Чикаго Блэкхокс”. Особенно мне нравилось, когда там играли Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз. Они там были в полном порядке. И мне всегда нравилось за них играть в PlayStation.



В последнее время, уже года три-четыре, я начал очень переживать за “Тампу-Бэй”, потому что там много российских игроков. Вообще я за наших переживаю, особенно когда они далеко заходят в плей-офф. Всегда хочется увидеть, как хоккеисты поднимают над головой Кубок Стэнли. И если среди них хотя бы один россиянин, то это греет душу», — сказал Дзюба.