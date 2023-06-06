Артем Дзюба назвал свой любимый клуб в НХЛ
Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, какой клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нравится ему больше всего. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, какой клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нравится ему больше всего. Об этом сообщает «Матч ТВ».
«Я люблю хоккей, плотно слежу за КХЛ и особенно за НХЛ. Я большой поклонник этого вида спорта. Всегда симпатизировал “Чикаго Блэкхокс”. Особенно мне нравилось, когда там играли Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз. Они там были в полном порядке. И мне всегда нравилось за них играть в PlayStation.
В последнее время, уже года три-четыре, я начал очень переживать за “Тампу-Бэй”, потому что там много российских игроков. Вообще я за наших переживаю, особенно когда они далеко заходят в плей-офф. Всегда хочется увидеть, как хоккеисты поднимают над головой Кубок Стэнли. И если среди них хотя бы один россиянин, то это греет душу», — сказал Дзюба.
«Чикаго» является шестикратным обладателем Кубка Стэнли (1934, 1938, 1961, 2010, 2013, 2015). В этом сезоне клуб занял предпоследнее 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции и третий сезон подряд не вышел в плей-офф.
«Тампа» трижды в своей истории выигрывала Кубок Стэнли (2004, 2020, 2021). В этом сезоне клуб занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции и прекратил борьбу за Кубок Стэнли в первом раунде плей-офф, проиграв серию с «Торонто Мэйпл Лифс» (2−4).