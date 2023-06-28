Литвинов — о приговоре Промесу: Квинси не выглядит подавленным

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о настроении нападающего красно-белых Квинси Промеса на фоне новостей о судебном приговоре к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

«Не был ли подавлен Промес из-за последних новостей? Нет, все наоборот старались где-то шутить, что-то обсуждать, но об этом никто, естественно, не говорил. И Квинси сейчас об этом особо не думает, видя своих партнеров», — сказал Литвинов.