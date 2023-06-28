Литвинов — о приговоре Промесу: Квинси не выглядит подавленным
Футболист «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о реакции игроков клуба на тюремный срок Промеса.
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Футболист «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о реакции игроков клуба на тюремный срок Промеса.
Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о настроении нападающего красно-белых Квинси Промеса на фоне новостей о судебном приговоре к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.
«Не был ли подавлен Промес из-за последних новостей? Нет, все наоборот старались где-то шутить, что-то обсуждать, но об этом никто, естественно, не говорил. И Квинси сейчас об этом особо не думает, видя своих партнеров», — сказал Литвинов.
31-летний нападающий выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 годы, а затем вернулся в команду в 2021-м. На счету голландца 106 голов и 51 результативная передача в 214 матчах.