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15:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, почему Кузяев не переходит в «Бешикташ»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев не дал ответ на предложение «Бешикташа» о переходе в стамбульский клуб. Об этом сообщает журналист Серкан Дикме.

Зенит
Бешикташ
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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, «Бешикташ» все еще заинтересован в Кузяеве, но футболист так и не дал своего ответа — ни позитивного, ни негативного. 30-летний россиянин надеется получить предложение от испанского или итальянского клуба.

Кузяев выступает «Зенит» с 2017 года. Его контракт с клубом истекает 30 июня, после чего полузащитник станет свободным агентом. В сезоне 2022/23 Кузяев отыграл за «Зенит» 35 матчей, в которых забил пять мячей и сделал семь голевых передач.

«Бешикташ» занял третье место в чемпионате Турции и в следующем сезоне сыграет в Лиге конференций.

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