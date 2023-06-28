Стало известно, почему Кузяев не переходит в «Бешикташ»

По информации источника, «Бешикташ» все еще заинтересован в Кузяеве, но футболист так и не дал своего ответа — ни позитивного, ни негативного. 30-летний россиянин надеется получить предложение от испанского или итальянского клуба.

Кузяев выступает «Зенит» с 2017 года. Его контракт с клубом истекает 30 июня, после чего полузащитник станет свободным агентом. В сезоне 2022/23 Кузяев отыграл за «Зенит» 35 матчей, в которых забил пять мячей и сделал семь голевых передач.