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17:47 (мск), источник: Sportmail.ru

«Локомотив» объявил о подписании нового форварда

25-летний Вячеслав Сарвели подписал контракт с «Локомотивом» на три года.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Московский «Локомотив» объявил в своих соцсетях о переходе футболиста «Сочи» Вячеслава Сарвели.

Контракт с 25-летним игроком рассчитан на три года. Он будет выступать под 8-м номером.

Сообщается, что «Локомотив» заплатит за нападающего 1 миллион евро.

Вячеслав Сарвели выступал за «Сочи» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 26 матчей в РПЛ, отметился 4 голами и 1 результативной передачей. Ранее футболист играл в «Крыльях Советов» и «Чертаново».

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