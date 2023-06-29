«Локомотив» объявил о подписании нового форварда
25-летний Вячеслав Сарвели подписал контракт с «Локомотивом» на три года.
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25-летний Вячеслав Сарвели подписал контракт с «Локомотивом» на три года.
Московский «Локомотив» объявил в своих соцсетях о переходе футболиста «Сочи» Вячеслава Сарвели.
Контракт с 25-летним игроком рассчитан на три года. Он будет выступать под 8-м номером.
Сообщается, что «Локомотив» заплатит за нападающего 1 миллион евро.
Вячеслав Сарвели выступал за «Сочи» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 26 матчей в РПЛ, отметился 4 голами и 1 результативной передачей. Ранее футболист играл в «Крыльях Советов» и «Чертаново».