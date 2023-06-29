«Локомотив» объявил о подписании нового форварда

Московский «Локомотив» объявил в своих соцсетях о переходе футболиста «Сочи» Вячеслава Сарвели.

Контракт с 25-летним игроком рассчитан на три года. Он будет выступать под 8-м номером.

Сообщается, что «Локомотив» заплатит за нападающего 1 миллион евро.