«Спартак» объявил о назначении экс-аналитика «Лидса»
Ранее работавший аналитиком в клубе АПЛ «Лидс Юнайтед» Андер Карбахо вошел в тренерский штаб «Спартака».
Ранее работавший аналитиком в клубе АПЛ «Лидс Юнайтед» Андер Карбахо вошел в тренерский штаб «Спартака».
«Спартак» объявил об изменениях в тренерском штабе.
29-летний испанец Андер Карбахо занял должность главного аналитика «Спартака». Специалист входил в аналитический штаб «Лидса», когда клуб выступал в Английской Премьер-Лиге.
Новым тренером вратарей стал Юрий Шишкин. 60-летний Шишкин — в прошлом опытнейший голкипер, который выступал за ЦСКА, «Океан», «КАМАЗ», «Факел» и «Крылья Советов», играл также в Бразилии и Южной Корее. Ранее он был тренером вратарей в различных клубах ближнего зарубежья и России, включая «Сатурн», «Крылья Советов» и «Кубань». Шишкин заменил в штабе Василия Кузнецова, которому клуб пожелал удачи в дальнейшей карьере.
Кроме того, работать в клубе на полноценной основе продолжат еще двое испанцев: тренер по реабилитации Амадор Санчес и физиотерапевт Карлос Бартоломе, которые уже помогали красно-белым во второй половине прошлого сезона.