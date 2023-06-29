«Спартак» объявил о назначении экс-аналитика «Лидса»

Новым тренером вратарей стал Юрий Шишкин. 60-летний Шишкин — в прошлом опытнейший голкипер, который выступал за ЦСКА, «Океан», «КАМАЗ», «Факел» и «Крылья Советов», играл также в Бразилии и Южной Корее. Ранее он был тренером вратарей в различных клубах ближнего зарубежья и России, включая «Сатурн», «Крылья Советов» и «Кубань». Шишкин заменил в штабе Василия Кузнецова, которому клуб пожелал удачи в дальнейшей карьере.