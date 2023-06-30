Бывший игрок ЦСКА сравнил легионера команды с овощем

«Того Карраскаля, который есть сейчас, можно сравнить с овощем, который вроде и растет, и его поливают, но не видно того Карраскаля, на которого люди приходят смотреть.



Такой Карраскаль не нужен ЦСКА и Федотову. Задача клуба и тренерского штаба — вернуть парня в строй», — сказал Корнеев.