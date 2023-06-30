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10:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший игрок ЦСКА сравнил легионера команды с овощем

Бывший игрок московского ЦСКА и «Барселоны» Игорь Корнеев сравнил с овощем колумбийского полузащитника армейцев Хорхе Карраскаля за ту игру, которую он демонстрировал в сезоне-2022/23, сообщает «Матч ТВ»

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Того Карраскаля, который есть сейчас, можно сравнить с овощем, который вроде и растет, и его поливают, но не видно того Карраскаля, на которого люди приходят смотреть.

Такой Карраскаль не нужен ЦСКА и Федотову. Задача клуба и тренерского штаба — вернуть парня в строй», — сказал Корнеев.

В прошедшем сезоне игрок принял участие в 34 матчах, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

По ходу сезона у полузащитника возникало недопонимание с главным тренером команды, однако позднее стало известно, что все недомолвки между специалистом и легионером остались в прошлом.

Карраскаль подписал полноценное соглашение с ЦСКА перед началом сезона-2022/23, до этого он выступал за «красно-синих» на правах аренды.

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