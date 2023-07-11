Стало известно условие, при котором Санчес перейдет в «Спартак»
Защитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Колумбии Давинсон Санчес получил официальное предложение о переходе от московского «Спартака». Об этом сообщает журналист Ягиз Сабунчуглу.
Защитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Колумбии Давинсон Санчес получил официальное предложение о переходе от московского «Спартака». Об этом сообщает журналист Ягиз Сабунчуглу.
По информации источника, 27-летний колумбиец рассчитывает на предложение от европейского клуба. Если ему не удастся получить комфортные условия в Европе, то защитник подпишет контракт со «Спартаком».
Сообщается, что у Санчеса уже есть предложение о переходе в «Галатасарай». По информации Фабрицио Романо, стамбульский клуб готов заплатить за игрока десять миллионов евро.
Ранее агент игрока Фернандо Вильярреала подтвердил, что «Спартак» сделал официальное предложение «Тоттенхэму» по трансферу Санчеса. По информации СМИ, колумбиец может рассчитывать в «Спартаке» на зарплату около трех с половиной миллионов евро в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков чемпионата России.
Санчес перешел в «Тоттенхэм» в 2017 году из «Аякса» за 42 млн евро. За лондонцев колумбиец провел 205 матчей, в которых забил пять мячей и отметился одной результативной передачей. Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Санчеса в 15 млн евро.