Стало известно условие, при котором Санчес перейдет в «Спартак»

По информации источника, 27-летний колумбиец рассчитывает на предложение от европейского клуба. Если ему не удастся получить комфортные условия в Европе, то защитник подпишет контракт со «Спартаком».

Сообщается, что у Санчеса уже есть предложение о переходе в «Галатасарай». По информации Фабрицио Романо, стамбульский клуб готов заплатить за игрока десять миллионов евро.

Ранее агент игрока Фернандо Вильярреала подтвердил, что «Спартак» сделал официальное предложение «Тоттенхэму» по трансферу Санчеса. По информации СМИ, колумбиец может рассчитывать в «Спартаке» на зарплату около трех с половиной миллионов евро в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков чемпионата России.