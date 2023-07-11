Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Урарту
Зриньски
Футбол. Еврокубки
18:30
Линколн
Карабах
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис В
Струга
Футбол. Еврокубки
21:00
Олимпия Л
Валмиера
Футбол. Еврокубки
21:00
Ракув
Флора
Футбол. Еврокубки
21:00
Хамрун Спартанс
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
21:45
Клаксвик
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
21:45
Партизани
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
21:45
Балкани
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:45
Шэмрок Роверс
Брейдаблик
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
3.06
Урал
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно условие, при котором Санчес перейдет в «Спартак»

Защитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Колумбии Давинсон Санчес получил официальное предложение о переходе от московского «Спартака». Об этом сообщает журналист Ягиз Сабунчуглу.

Спартак
Тоттенхэм ХотспурПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

По информации источника, 27-летний колумбиец рассчитывает на предложение от европейского клуба. Если ему не удастся получить комфортные условия в Европе, то защитник подпишет контракт со «Спартаком».

Сообщается, что у Санчеса уже есть предложение о переходе в «Галатасарай». По информации Фабрицио Романо, стамбульский клуб готов заплатить за игрока десять миллионов евро.

Ранее агент игрока Фернандо Вильярреала подтвердил, что «Спартак» сделал официальное предложение «Тоттенхэму» по трансферу Санчеса. По информации СМИ, колумбиец может рассчитывать в «Спартаке» на зарплату около трех с половиной миллионов евро в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков чемпионата России.

Санчес перешел в «Тоттенхэм» в 2017 году из «Аякса» за 42 млн евро. За лондонцев колумбиец провел 205 матчей, в которых забил пять мячей и отметился одной результативной передачей. Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Санчеса в 15 млн евро.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стало известно условие, при котором Санчес перейдет в «Спартак»
Дочь Тутберидзе получала деньги из бюджета, в Минспорта все объяснили
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь