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18:36 (мск), источник: Sportmail.ru

ЦСКА опубликовал заявление по Марио Фернандесу

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала заявление в ответ на слова бывшего игрока Марио Фернандеса.

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Источник: РИА "Новости"

Футболист сказал, что армейцы отказались платить компенсацию за игрока бразильскому «Интернасьоналу», это и помешало защитнику вернуться в клуб.

"ПФК ЦСКА никогда не отказывался от идеи возвращения Марио в клуб. При этом мы убеждены, что выплата компенсации за игрока, которому клуб пошел навстречу и отпустил безвозмездно, несмотря на наличие двухлетнего контракта, некорректна сама по себе.

Тем не менее клуб достиг договоренностей с «Интернасьоналом» о выплате необходимой суммы. Однако сторона игрока вышла из переговоров, заявив о подписании контракта с другим клубом.

Таким образом, несмотря на различные вбросы в СМИ, камнем преткновения стала вовсе не компенсация бразильскому клубу, а финансовые условия, в частности непомерные запросы агента, о чем позднее и стало всем известно. К сожалению, все наши джентльменские соглашения были нарушены.

Прошлым летом мы не прощались с Марио, а говорили «До свидания». Теперь же настало время сказать «Прощай». Желаем Фернандесу удачи в дальнейшей карьере", — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

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