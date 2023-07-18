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14:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: Карраскаль может перейти в «Динамо», ПАОК или «Зенит»

Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль имеет предложения со стороны нескольких клубов.

ЦСКА
Зенит
ПАОК
Динамо
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Источник: РИА "Новости"

Известный журналист Иван Карпов сообщает, что Хорхе Карраскаль имеет несколько вариантов продолжения карьеры.

По информации источника, ЦСКА ведет переговоры с московским «Динамо», санкт-петербургским «Зенитом» и греческим ПАОКом.

В переходе Карраскаля в «Динамо» заинтересован главный тренер бело-голубых Марцел Личка, который одобрил потенциальный трансфер.

«Зенит» заинтересован в приобретении Карраскаля на случай возможного ухода из команды полузащитника Клаудиньо. За колумбийца петербуржцы могут предложить финансовую компенсацию и хавбека Алексея Сутормина.

ПАОК готов взять игрока в аренду с обязательством выкупа за 7 миллионов евро, однако этот вариант не приоритетный для ЦСКА.

Карраскаль выступает за ЦСКА с августа 2022 года, в составе московской команды он провел 47 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач. Он является обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата страны. За сборную Колумбии полузащитник провел 6 игр и забил 1 мяч.

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 Источник: Карраскаль может перейти в «Динамо», ПАОК или «Зенит»
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