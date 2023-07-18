Источник: Карраскаль может перейти в «Динамо», ПАОК или «Зенит»
Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль имеет предложения со стороны нескольких клубов.
Известный журналист Иван Карпов сообщает, что Хорхе Карраскаль имеет несколько вариантов продолжения карьеры.
По информации источника, ЦСКА ведет переговоры с московским «Динамо», санкт-петербургским «Зенитом» и греческим ПАОКом.
В переходе Карраскаля в «Динамо» заинтересован главный тренер бело-голубых Марцел Личка, который одобрил потенциальный трансфер.
«Зенит» заинтересован в приобретении Карраскаля на случай возможного ухода из команды полузащитника Клаудиньо. За колумбийца петербуржцы могут предложить финансовую компенсацию и хавбека Алексея Сутормина.
ПАОК готов взять игрока в аренду с обязательством выкупа за 7 миллионов евро, однако этот вариант не приоритетный для ЦСКА.
Карраскаль выступает за ЦСКА с августа 2022 года, в составе московской команды он провел 47 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач. Он является обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата страны. За сборную Колумбии полузащитник провел 6 игр и забил 1 мяч.