Источник: Карраскаль может перейти в «Динамо», ПАОК или «Зенит»

Известный журналист Иван Карпов сообщает, что Хорхе Карраскаль имеет несколько вариантов продолжения карьеры.

По информации источника, ЦСКА ведет переговоры с московским «Динамо», санкт-петербургским «Зенитом» и греческим ПАОКом.

В переходе Карраскаля в «Динамо» заинтересован главный тренер бело-голубых Марцел Личка, который одобрил потенциальный трансфер.

«Зенит» заинтересован в приобретении Карраскаля на случай возможного ухода из команды полузащитника Клаудиньо. За колумбийца петербуржцы могут предложить финансовую компенсацию и хавбека Алексея Сутормина.

ПАОК готов взять игрока в аренду с обязательством выкупа за 7 миллионов евро, однако этот вариант не приоритетный для ЦСКА.

Карраскаль выступает за ЦСКА с августа 2022 года, в составе московской команды он провел 47 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач. Он является обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата страны. За сборную Колумбии полузащитник провел 6 игр и забил 1 мяч.