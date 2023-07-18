«Зенит» выложил видео со взвешиванием Фернандеса

По сюжету ролика представитель медицинского штаба «Зенита» проводит взвешивание нескольких человек — один из мужчин, генеральный директор петербуржцев Александр Медведев получает отказ на переход в петербургский клуб из-за слишком большого веса. Последним процедуру проходит Фернандес — весы показали 85,25 кг, благодаря чему защитника якобы и взяли в состав сине-бело-голубых.

До официального объявления о переходе Фернандеса в «Зенит» некоторые телеграм-каналы распространяли информацию, что у Марио лишний вес, из-за чего презентацию футболиста откладывают. Позднее это было опровергнуто самим игроком и представителями его нового клуба.