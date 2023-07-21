В «Зените» сообщили, что Вендел летит в Санкт-Петербург
Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев сообщил, что полузащитник Вендел возвращается в расположение команды.
Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев сообщил, что полузащитник Вендел возвращается в расположение команды.
Он отметил, что с футболистом летит его агент.
«Вендел летит в Санкт-Петербург вместе со своим агентом. Он игрок команды и должен находиться в ее расположении. Об этом говорил и Сергей Богданович. Он футболист “Зенита” и должен исполнять свои обязанности. Игроки исполняют свои обязанности с удовольствием. Надеемся, что он будет их исполнять также. Надо обращать внимание и на его семейные проблемы. Он потерял тетю, которая для него была как мама. Он потерял дедушку, когда у него уже был билет на самолет. Надо по-человечески это оценивать», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».
Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года. В сезоне-2022/23 бразилец провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил девять голов и сделал пять результативных передач.