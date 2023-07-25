Представители Карраскаля хотят расторгнуть его контракт с ЦСКА

По информации источника, представители Карраскаля пытаются добиться досрочного расторжения контракта с армейским клубом, чтобы организовать его переезд в Бразилию. ЦСКА пока не дает согласия на уход 25-летнего колумбийца. Ранее сообщалось, что «Васко да Гама» предложил российскому клубу четыре миллиона евро за половину прав на игрока.

Карраскаль перешел в ЦСКА зимой 2022 года из «Ривер Плейта» за шесть миллионов евро. Колумбиец провел за армейский клуб 47 матчей, в которых забил семь мячей и отдал семь результативных передач. Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2026 года.