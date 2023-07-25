Представители Карраскаля хотят расторгнуть его контракт с ЦСКА
Полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль находится в сфере интересов бразильского клуба «Васко да Гама». Об этом сообщает портал Globo Esporte.
Полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль находится в сфере интересов бразильского клуба «Васко да Гама». Об этом сообщает портал Globo Esporte.
По информации источника, представители Карраскаля пытаются добиться досрочного расторжения контракта с армейским клубом, чтобы организовать его переезд в Бразилию. ЦСКА пока не дает согласия на уход 25-летнего колумбийца. Ранее сообщалось, что «Васко да Гама» предложил российскому клубу четыре миллиона евро за половину прав на игрока.
Карраскаль перешел в ЦСКА зимой 2022 года из «Ривер Плейта» за шесть миллионов евро. Колумбиец провел за армейский клуб 47 матчей, в которых забил семь мячей и отдал семь результативных передач. Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2026 года.
Из-за травмы колена, полученной перед стартом сезона, Карраскаль пропустил матч Суперкубка России против «Зенита» (0:0, пен. 4:5) и игру первого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против «Урала» (1:2).