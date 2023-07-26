ЦСКА объявил о переходе своего нападающего в «Химки»

ЦСКА на своем официальном сайте объявил об уходе Владислава Яковлева в подмосковные «Химки» на правах аренды.

После окончания договора подмосковная команда сможет выкупить 21-летнего футболиста. Перед трансфером ЦСКА продлил контракт с форвардом до конца сезона-2025/26.

Вторую часть сезона-2022/2023 21-летний Владислав Яковлев провел в «Пари Нижний Новгород» на правах аренды. Всего в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги он сыграл 20 матчей за ЦСКА и «Пари НН», в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.