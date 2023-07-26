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16:08 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» не хочет отпускать Сутормина в ЦСКА из-за нежелания усиливать конкурентов

Не смотря на заинтересованность армейцев в футболисте и желания Алексея Сутормина получать игровую практику, на настоящий момент переход футболиста из «Зенита» в ЦСКА выглядит маловероятным.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

По информации «Спорт-Экспресса», ЦСКА сделал предложение «Зениту» об аренде с обязательным правом выкупа защитника Алексея Сутормина.

По сведениям источника, клубы сумели договориться о проведении сделки, однако после очного матча двух команд за Суперкубок России в руководстве «Зенита» отказались от предложения из-за нежелания усиливать конкурентов.

Сам футболист заинтересован в переходе, как минимум, по двум причинам. Первая — отсутствие игровой практики в «Зените». Вторая — желание вновь поработать под руководством Владимира Федотова, чьи требования ему знакомы по игре за «Оренбург». В сезоне-2018/19 Сутормин забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи в 31 матче за оренбуржцев — это его лучшие показатели в карьере.

Ранее главный тренер петербургской команды Сергей Семак на пресс-конференции после кубковой игры с «Ахматом» (2:0) заявил, что клуб готов отпустить Сутормина в случае, если предложение устроит «Зенит».

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