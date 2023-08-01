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10:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, на каких игроков «Зенит» пытался обменять Вендела

Появились детали переговоров между «Зенитом» и бразильским «Фламенго» по поводу трансфера полузащитника Вендела. Об этом сообщает Globo Esporte.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, «Зенит» просил у «Фламенго» включить в сделку по переходу Вендела 26-летнего нападающего Педро Абреу или 19-летнего полузащитника Виктора Уго. Бразильский клуб отказался идти на такие условия.

Ранее «Фламенго» сделал второе предложение «Зениту» по поводу трансфера Вендела. Бразильский клуб готов заплатить 16,8 млн евро за 80% прав на полузащитника.

Педро Абреу выступает за «Фламенго» с 2020 года. На его счету 192 матча за бразильский клуб, в которых он забил 93 мяча и отдал 23 результативные передачи. Также на счету Абреу шесть матчей и один забитый мяч за сборную Бразилии.

Виктор Уго является воспитанником «Фламенго» и выступает за первую команду с 2022 года. На его счету 64 проведенных матча, в которых он забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

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