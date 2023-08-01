Акинфеев рассказал о своей усталости от футбола
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев не собирается переходить в медиафутбол после завершения карьеры. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «Шоу Известь».
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев не собирается переходить в медиафутбол после завершения карьеры. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «Шоу Известь».
«Медиафутбол? Дошли плюс-минус к тому, что там сейчас играют бывшие футболисты — процентов 40, если не больше. Раньше там по мячу через раз попадали, а сейчас играют уже более осмысленно и объективно, забивают хорошие голы и моменты. Я общался с Жорой Джикией, когда они создавали “Бей Беги”. По-моему, они тренируются всего три раза в неделю. Это вроде футбол, но все равно это какая-то игра. По графику это совершенно легче, чем в профессиональных командах.
Что касается меня, то я в медиафутбол не пойду. Какой медиафутбол?! Мне этот футбол — вот так! (по горло — прим. ред.) Я уже 50 лет в футболе. Бывают истории, когда из бывших юношеских команд говорят, мол, давайте встретимся. Я говорю: “Ребят, давайте встретимся, но где-нибудь в ресторане. В футбол я играть не хочу, мне этот мяч уже реально надоел”», — сказал Акинфеев.
Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Нынешний сезон стал для 37-летнего вратаря 21-м в карьере, что является рекордом чемпионатов России. В составе ЦСКА Акинфеев выиграл шесть чемпионатов России, семь Кубков и семь Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА.