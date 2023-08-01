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12:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Акинфеев — о скандальных переходах игроков ЦСКА: Пускай уходят куда хотят

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал переходы Марио Фернандеса в «Зенит» и Хесуса Медины в «Спартак».

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Источник: РИА "Новости"

«К счастью, у меня никакой боли по этому поводу нет. Я очень давно в футболе. В каких-то моментах я могу понять футболиста. В данном случае я всем говорю, что это не моя история. Я не могу говорить за другого человека. Хотя у нас все любят рассказывать — все ж все знают. А я никогда никого не осуждаю. Мне это неинтересно, у меня есть своя жизнь. Марио Фернандес — это Марио Фернандес, у него своя голова на плечах. Он должен выбирать ту историю, которая ему нравится. Агент ему сказал или не агент — это никого не касается.

Вот Медина ушел в “Спартак”. Мне что сделать? Орать, что Медина ушел в “Спартак”? Пускай уходят куда хотят, господи. Знаю, от болельщиков даже был упрек в мой адрес о том, что я не говорю в прессе. Ребят, успокойтесь, пожалуйста. Во-первых, я не должен об этом говорить. Во-вторых, все было сказано руководством нашей команды. Да и сам Марио наговорил: все что можно и нельзя. Зачем я еще туда полезу? Еще окажусь, извиняюсь за выражение, сами знаете где…

Ни одна история любого другого человека мне неинтересна. Да, я сочувствую. Да, я переживаю. Да, я помогаю людям по жизни. Но выбор Марио — это его выбор. В Питере холоднее, пускай там мерзнет», — сказал Акинфеев в шоу «Известь».

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