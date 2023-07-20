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17:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Фернандес высказался о петиции фанатов ЦСКА убрать граффити с его изображением на стадионе

Защитник футбольного клуба «Зенит» Марио Фернандес дал комментарий о петиции, которую опубликовали болельщики ЦСКА на специальном сайте с требованием убрать граффити с его изображением со стадиона армейцев «ВЭБ Арены».

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Источник: https://t.me/fczenit

«Конечно же, если это произойдет, это меня очень огорчит. Болельщики ЦСКА должны знать, что я с огромным уважением относился к клубу и к ним. Я продолжу относиться к ним так же. Если они решат стереть граффити, это их право, но, возможно, это произошло из-за того, что в прессе появилось очень много лживых новостей, и кто-то из болельщиков поверил в эту ложь. Мне будет жаль, если это произойдет, но хочу еще раз повторить: я всегда уважал, уважаю и буду уважать болельщиков ЦСКА, потому что от них всегда получал только хорошее», — сказал Марио журналистам.

Также Фернандес ответил на вопрос о слухах про свой лишний вес, откуда они взялись он не представляет.

«Нет, совершенно не представляю, откуда эти новости появились. Если честно, не очень хочу это знать, потому что для меня самое важное — что я знаю правду, моя семья знает правду, Господь Бог знает правду. У меня уже была возможность эту правду рассказать. Все это была ложь, откуда она пошла, я не знаю», — сказал футболист.

Защитник сине-бело-голубых рассказал, что для него было сюрпризом предложение «Зенита».

«Да, это было небольшим сюрпризом, но одновременно с этим — большим счастьем, потому что когда закончились мои отношения с “Интером”, какое-то время велись разговоры с ЦСКА, но они ни к чему не привели. Потом возник “Зенит” со всей своей величиной большого клуба. Для меня большое счастье быть здесь», — сказал Фернандес.

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