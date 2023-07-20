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13:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Семак: Марио можно будет увидеть на поле уже в ближайших матчах

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал физическое состояние новичка команды Марио Фернандеса.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Зенит"

По его словам, экс-игрок ЦСКА пока не в идеальной спортивной форме, но будет готов выходить на поле в официальных матчах в ближайшее время.

«Марио — профессионал. Конечно, время без игровой практики и игрового тонуса действительно добавляет определенные сложности, но его профессионализм и желание, с которым он работает, позволят увидеть его на футбольном поле уже в ближайших матчах. У него все для этого есть», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Фернандес подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год.

В первом туре РПЛ сине-бело-голубые сыграют с «Пари НН» на выезде. Матч пройдет в субботу, 22 июля.

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