Семак: Марио можно будет увидеть на поле уже в ближайших матчах

По его словам, экс-игрок ЦСКА пока не в идеальной спортивной форме, но будет готов выходить на поле в официальных матчах в ближайшее время.

«Марио — профессионал. Конечно, время без игровой практики и игрового тонуса действительно добавляет определенные сложности, но его профессионализм и желание, с которым он работает, позволят увидеть его на футбольном поле уже в ближайших матчах. У него все для этого есть», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Фернандес подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год.