Семак: Марио можно будет увидеть на поле уже в ближайших матчах
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал физическое состояние новичка команды Марио Фернандеса.
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал физическое состояние новичка команды Марио Фернандеса.
По его словам, экс-игрок ЦСКА пока не в идеальной спортивной форме, но будет готов выходить на поле в официальных матчах в ближайшее время.
«Марио — профессионал. Конечно, время без игровой практики и игрового тонуса действительно добавляет определенные сложности, но его профессионализм и желание, с которым он работает, позволят увидеть его на футбольном поле уже в ближайших матчах. У него все для этого есть», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.
Фернандес подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год.
В первом туре РПЛ сине-бело-голубые сыграют с «Пари НН» на выезде. Матч пройдет в субботу, 22 июля.