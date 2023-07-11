Медина стал первым игроком с 1994 года, перешедшим из ЦСКА в «Спартак»

В понедельник, 10 июня, было официально объявлено, что 26-летний парагваец перешел из ЦСКА в «Спартак» и заключил контракт с красно‑белыми до 2026 года. Сумма трансфера составила шесть миллионов евро.

На протяжении 29 лет ни один игрок не переходил из ЦСКА в «Спартак» напрямую. Последний таким игроком был нападающий Валерий Масалитин, который перебрался из состава армейцев к красно-белым в 1994 году. За «Спартак» Масалитин провел всего 10 матчей и через два года покинул команду.