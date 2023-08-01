Сергей Семак высказался об уходе Малкома
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал уход нападающего Малкома. А также рассказал, заявит ли клуб Вендела на новый сезон.
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал уход нападающего Малкома. А также рассказал, заявит ли клуб Вендела на новый сезон.
«Конечно, мне бы хотелось, чтобы Малком вернулся. Но понимаем, что это серьезная возможность для клуба заработать. Не знаю, будут ли игроки, которых купят на место Малкома. Если будет возможность кого-то купить — мы это сделаем», — приводит слова Семака «Чемпионат».
Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что сумма трансфера Малкома в «Аль-Хиляль» составила € 60 млн.
Также Сергей Семак ответил на вопрос, заявят ли полузащитника сине-бело-голубых Вендела на новый сезон в РПЛ.
«У Вендела контракт с “Зенитом”. Сейчас он с командой. Думаю, мы его заявим. Насколько я понимаю завтра заканчивается трансферное окно в Бразилии. А предложение которое есть не совсем устраивает клуб. Так что, может, его заявим», — сказал Семак «Чемпионату».
Сообщалось об интересе к бразильцу со стороны «Фламенго», но стороны не могут достигнуть компромисса в переговорах.