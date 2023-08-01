Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:30
Панатинаикос
Днепр-1
Футбол. Еврокубки
20:30
Бальцан
Неман
Футбол. Еврокубки
20:30
Зимбру
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
21:00
Олимпия Л
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:00
БАТЭ
Арис Л
Футбол. Еврокубки
21:00
Эсперанж
ТНС
Футбол. Еврокубки
21:30
Слован Бр
Зриньски
Футбол. Еврокубки
21:45
Партизани
Атлетик Э
Футбол. Еврокубки
22:00
Будучност
Струга
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
31.07
Спартак
Балтика
21
30.07
Краснодар
Сочи
20
30.07
Ахмат
ЦСКА
23
30.07
Факел
Локомотив
14
30.07
Рубин
Оренбург
11
29.07
Ростов
Зенит
11
29.07
Урал
Пари Нижний Новгород
00
29.07
Крылья Советов
Динамо
33
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Сергей Семак высказался об уходе Малкома

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал уход нападающего Малкома. А также рассказал, заявит ли клуб Вендела на новый сезон.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы Малком вернулся. Но понимаем, что это серьезная возможность для клуба заработать. Не знаю, будут ли игроки, которых купят на место Малкома. Если будет возможность кого-то купить — мы это сделаем», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что сумма трансфера Малкома в «Аль-Хиляль» составила € 60 млн.

Также Сергей Семак ответил на вопрос, заявят ли полузащитника сине-бело-голубых Вендела на новый сезон в РПЛ.

«У Вендела контракт с “Зенитом”. Сейчас он с командой. Думаю, мы его заявим. Насколько я понимаю завтра заканчивается трансферное окно в Бразилии. А предложение которое есть не совсем устраивает клуб. Так что, может, его заявим», — сказал Семак «Чемпионату».

Сообщалось об интересе к бразильцу со стороны «Фламенго», но стороны не могут достигнуть компромисса в переговорах.

Самые дорогие футбольные трансферы этого лета
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 РФС отстранил двух футболистов за ставки на матчи
Чемпион мира по хоккею из Финляндии завершил карьеру из-за проблем...
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь