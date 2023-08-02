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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:16 (мск), источник: Sportmail.ru

«Пари НН» оригинально представил новичка с помощью наклейки из жвачки Turbo

Уроженец Гвинеи-Бисау Жозе Корреа продолжит свою карьеру в Нижнем Новгороде.

Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: https://t.me/fcnn52

«Быстрый, мощный, для уверенной в себе команды», — говорится в сообщении.

26-летний Жозе Корреа, больше известный как Зе Турбо, подписал контракт на 3 года. Гвинейский форвард будет играть за «Пари НН» под 9 номером.

На протяжении карьеры новичок нижегородцев играл за такие клубы как португальские «Тондела» и «Ольяненсе», испанская «Марбелья», итальянская «Катания», швейцарские «Шаффхаузен» и «Грасхоппер», аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз», парагвайский «Насьональ», китайский «Наньтун Чжиюнь» и «Аль-Мархия» из Катара.

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