«Пари НН» оригинально представил новичка с помощью наклейки из жвачки Turbo
Уроженец Гвинеи-Бисау Жозе Корреа продолжит свою карьеру в Нижнем Новгороде.
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Уроженец Гвинеи-Бисау Жозе Корреа продолжит свою карьеру в Нижнем Новгороде.
«Быстрый, мощный, для уверенной в себе команды», — говорится в сообщении.
26-летний Жозе Корреа, больше известный как Зе Турбо, подписал контракт на 3 года. Гвинейский форвард будет играть за «Пари НН» под 9 номером.
На протяжении карьеры новичок нижегородцев играл за такие клубы как португальские «Тондела» и «Ольяненсе», испанская «Марбелья», итальянская «Катания», швейцарские «Шаффхаузен» и «Грасхоппер», аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз», парагвайский «Насьональ», китайский «Наньтун Чжиюнь» и «Аль-Мархия» из Катара.