«Пари НН» оригинально представил новичка с помощью наклейки из жвачки Turbo

Источник: https://t.me/fcnn52

«Быстрый, мощный, для уверенной в себе команды», — говорится в сообщении.

26-летний Жозе Корреа, больше известный как Зе Турбо, подписал контракт на 3 года. Гвинейский форвард будет играть за «Пари НН» под 9 номером.