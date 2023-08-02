КДК РФС вынес вердикты по красным карточкам в прошедшем туре РПЛ и в Кубке России

Гайич получил красную карточку в матче второго тура РПЛ против грозненского «Ахмата».

«По Гайичу в понедельник получили письмо от ЦСКА, направили в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. Получили заключение, что Владислав Безбородов ошибочно удалил Гайича. КДК РФС принял решение отменить его удаление. Защитник сможет принять участие в следующем матче ЦСКА», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Зенита» Сергея Семака на одну игру по итогам матча второго тура РПЛ с «Ростовом».

«Семак был удален за выход на поле в конфронтационной манере. В понедельник получили письмо с просьбой отменить красную карточку Семака. Мы обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС, получили заключение, где было указано, что Кукуляк правильно вынес красную карточку. Приняли решение не применять дополнительную дисквалификацию к Семаку», — сказал Григорьянц.

29 июля «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» (1:1). Семак был удален после финального свистка.

27 июля «Краснодар» дома уступил «Спартаку» со счетом 1:2 в матче Кубка России. Эдуард Сперцян был удален на 44-й минуте встречи.

«Приняли решение дисквалифицировать Сперцяна за серьезное нарушение правил на два матча. Он пропустит два матча Кубка России», — сообщил Артур Григорьянц.