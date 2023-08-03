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14:40 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ахмат» объявил о переходе болгарского полузащитника

Футбольный клуб «Ахмат» объявил о переходе болгарского полузащитника Светослава Ковачева. Игрок перебрался в грозненский клуб на правах аренды. Об этом сообщается на официальной странице команды в VK.

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Источник: соцсети

Грозненский клуб имеет опцию выкупа прав на игрока и заключить с ним полноценный контракт после завершения сезона.

В сезоне 25-летний полузащитник сыграл 35 матчей в чемпионате Болгарии, включая регулярный турнир и матчи плей-офф, в которых забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

В карьере футболиста выступление за юношеские и молодежные сборные Болгарии. Также он провел четыре матча за главную национальную команду.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы приветствуем Светослава в нашей команде, желаем ярких игр и голов», — говорится в сообщении на странице клуба в VK.

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