«Ахмат» объявил о переходе болгарского полузащитника

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Грозненский клуб имеет опцию выкупа прав на игрока и заключить с ним полноценный контракт после завершения сезона.

В сезоне 25-летний полузащитник сыграл 35 матчей в чемпионате Болгарии, включая регулярный турнир и матчи плей-офф, в которых забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

В карьере футболиста выступление за юношеские и молодежные сборные Болгарии. Также он провел четыре матча за главную национальную команду.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=35fc3d4d5aeca82a&partner_ext=173&place_id=222&oid=-83476010&autoplay=1&id=456241178" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.