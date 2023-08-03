«Ахмат» объявил о переходе болгарского полузащитника

Грозненский клуб имеет опцию выкупа прав на игрока и заключить с ним полноценный контракт после завершения сезона.
В сезоне 25-летний полузащитник сыграл 35 матчей в чемпионате Болгарии, включая регулярный турнир и матчи плей-офф, в которых забил восемь голов и сделал три результативные передачи.
В карьере футболиста выступление за юношеские и молодежные сборные Болгарии. Также он провел четыре матча за главную национальную команду.
«Мы приветствуем Светослава в нашей команде, желаем ярких игр и голов», — говорится в сообщении на странице клуба в VK.