Эракович объяснил, почему перешел в «Зенит», а не в «Спартак»

3 августа во флагманском магазине «Зенита» в Санкт-Петербурге прошла презентация Эраковича, а также перешедшего из «Сочи» вратаря Дениса Адамова. 22-летний защитник подписал соглашение с клубом на четыре года с возможностью продления на сезон.

«Большое спасибо за эту презентацию, которую организовали, всех благодарю за то, что вы сюда пришли, действительно очень приятная и воодушевляющая церемония. Конечно, “Зенит” — большой клуб, мне очень приятно быть сегодня здесь. Мои переговоры со “Спартаком”? Тут, знаете, получается, что СМИ знают больше, чем я, потому что я об этой ситуации уже узнал, когда было предложение от “Зенита”. Мне было очень приятно получить это предложение, “Зенит” действительно уже много лет является чемпионом России, одним из сильнейших клубов, я это предложение принял.

Почему выбрал «Зенит», если «Спартак» и «Црвена Звезда» являются такими братскими клубами? Да, конечно, такая дружба между «Спартаком» и «Црвеной Звездой» есть, но я с уважением отношусь к любому клубу в России. Знаете, одно дело — личные отношения, другое — моя карьера, поэтому с точки зрения карьеры я в первую очередь ориентировался на «Зенит», — сказал новичок сине-бело-голубых.

Эракович дебютировал в РПЛ за «Зенит» в матче второго тура против «Ростова». Он вышел на поле в первом тайме вместо Дмитрия Чистякова, который получил травму.