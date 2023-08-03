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17:33 (мск), источник: Sportmail.ru

ЦСКА не может завершить трансфер игрока из-за санкций

Футбольный клуб ЦСКА не может расплатиться за переход полузащитника «Пахтакора» Аббосбека Файзуллаева.

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Источник: AP 2023

В понедельник в «Пахтакоре» сообщили, что Файзуллаев приехал в Москву для прохождения медицинского осмотра в ЦСКА. В текущем сезоне 19-летний футболист провел за узбекистанский «Пахтакор» шесть матчей, забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Также на его счету три игры и один забитый гол за сборную Узбекистана.

«Мы попрощались давно с Файзуллаевым. Надеемся, что он сможет проявить себя в ЦСКА, но сейчас есть трудности по оплате. Из-за санкций ЦСКА не может проплатить, поэтому все немного задерживается», — приводит слова генерального директора «Пахтакора» Дмитрия Адисмана Sport24.

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