ЦСКА не может завершить трансфер игрока из-за санкций

В понедельник в «Пахтакоре» сообщили, что Файзуллаев приехал в Москву для прохождения медицинского осмотра в ЦСКА. В текущем сезоне 19-летний футболист провел за узбекистанский «Пахтакор» шесть матчей, забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Также на его счету три игры и один забитый гол за сборную Узбекистана.