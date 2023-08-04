Дзюба сравнил себя с Буффоном: Ногами железно лучше играю. Побыстрее него

Дзюба ответил на вопрос, какие у него есть качества, которых у Буффона нет.

"Я повыше, это считается? Ногами железно получше играю. Побыстрее него. Надо проверить?

Ну, пригласите в Баковку, пробежим с ним. Головой лучше играю. На пенальти я бы с ним зацепился тоже", — приводит слова Дзюбы официальная страница клуба в VK.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6eca3a4f53a8b85f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-30651595&autoplay=1&id=456245854" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На этой неделе Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры в 45 лет. Он провел на профессиональном уровне 28 сезонов. В ноябре 1995 года вратарь в 17 лет дебютировал за «Парму» в Серии А. В 1999 году в составе желто-синих, на московском стадионе «Лужники» стал победителем Кубка УЕФА.

В сборной Италии Джанлуиджи впервые сыграл в 19 лет на отборочном матче ЧМ-1998 против сборной России в «Лужниках».