Дзюба сравнил себя с Буффоном: Ногами железно лучше играю. Побыстрее него
Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба в шуточной форме сравнил себя с итальянским вратарем Джанлуиджи Буффоном по просьбе пресс-службы клуба.
Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба в шуточной форме сравнил себя с итальянским вратарем Джанлуиджи Буффоном по просьбе пресс-службы клуба.
Дзюба ответил на вопрос, какие у него есть качества, которых у Буффона нет.
"Я повыше, это считается? Ногами железно получше играю. Побыстрее него. Надо проверить?
Ну, пригласите в Баковку, пробежим с ним. Головой лучше играю. На пенальти я бы с ним зацепился тоже", — приводит слова Дзюбы официальная страница клуба в VK.
На этой неделе Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры в 45 лет. Он провел на профессиональном уровне 28 сезонов. В ноябре 1995 года вратарь в 17 лет дебютировал за «Парму» в Серии А. В 1999 году в составе желто-синих, на московском стадионе «Лужники» стал победителем Кубка УЕФА.
В сборной Италии Джанлуиджи впервые сыграл в 19 лет на отборочном матче ЧМ-1998 против сборной России в «Лужниках».
В составе туринского «Ювентуса» Буффон десять раз выиграл чемпионат Италии.