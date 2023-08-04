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10:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Дзюба сравнил себя с Буффоном: Ногами железно лучше играю. Побыстрее него

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба в шуточной форме сравнил себя с итальянским вратарем Джанлуиджи Буффоном по просьбе пресс-службы клуба.

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Источник: Reuters

Дзюба ответил на вопрос, какие у него есть качества, которых у Буффона нет.

"Я повыше, это считается? Ногами железно получше играю. Побыстрее него. Надо проверить?

Ну, пригласите в Баковку, пробежим с ним. Головой лучше играю. На пенальти я бы с ним зацепился тоже", — приводит слова Дзюбы официальная страница клуба в VK.

Во время загрузки произошла ошибка.

На этой неделе Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры в 45 лет. Он провел на профессиональном уровне 28 сезонов. В ноябре 1995 года вратарь в 17 лет дебютировал за «Парму» в Серии А. В 1999 году в составе желто-синих, на московском стадионе «Лужники» стал победителем Кубка УЕФА.

В сборной Италии Джанлуиджи впервые сыграл в 19 лет на отборочном матче ЧМ-1998 против сборной России в «Лужниках».

В составе туринского «Ювентуса» Буффон десять раз выиграл чемпионат Италии.

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 Дзюба сравнил себя с Буффоном: Ногами железно лучше играю. Побыстрее него
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