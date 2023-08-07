Михаил Рядно — самый молодой ассистент ЦСКА в чемпионатах России
17-летний защитник вошел в историю клуба, сделав голевую передачу в матче третьего тура с «Локомотивом».
ЦСКА
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
17-летний защитник вошел в историю клуба, сделав голевую передачу в матче третьего тура с «Локомотивом».
В день матча с «Локомотивом» Михаилу было 17 лет и 321 день, что позволило ему стать самым молодым ассистентом в истории клуба. Об этом сообщает телеграм-канал клуба.
Прежним рекордсменом был Алан Дзагоев, который в 2008 году в матче с «Химками» сделал два голевых паса в возрасте 17 лет и 329 дней.
5 августа ЦСКА разгромил «Локомотив» со счетом 4:1. Михаил Рядно ассистировал полузащитнику Максиму Мухину, который забил последний гол в матче.
В новом сезоне Рядно, выступающий на позиции левого защитника, принял участие во всех трех матчах клуба в Российской Премьер-лиге.