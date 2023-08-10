Экс-футболист «Терека» рассказал о шутках Кадырова на тренировках

«Кадыров мог в тренировках поучаствовать, выйти на поле. Приезжал к нам с охранниками и бил по воротам. Все с шутками: “Смотрите, как умею”. А однажды после успешной игры с ЦСКА Кадыров меня очень тепло поздравил. Подошел, обнял: “Хорош, молодец!” Мы победили дома 2:0, а я и правда так хорошо сыграл, что на всю жизнь запомнил», — рассказал Темников в интервью Sport24.

Футболист также рассказал об опыте общения с президентом клуба Магомедом Даудовым.

«Помню, не могли выиграть семь матчей подряд, он нас штрафовал. Но и премии давали хорошие. Не сыпали в кормушку, как при Гуллите, но вот за победу над ЦСКА мы получили 500 тысяч рублей. В моей карьере это самые большие премиальные», — добавил бывший футболист грозненского клуба.