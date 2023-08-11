«Оренбург» подписал лучшего бомбардира в истории молодежной сборной Эквадора

Куэро является лучшим бомбардиром в истории молодежной сборной Эквадора. За минувший год он провел 22 матча за эквадорскую молодежку и забил 16 мячей, в том числе четыре мяча на молодежном чемпионате мира, который проходил в мае-июне в Аргентине.

«Как вчера и говорил, у нас будут трансферы — Джастин Куэро один из них. Мы близки к подписанию этого нападающего, детали его договора пока разглашать не будем. “Оренбург” делает визу для футболиста. В ближайшее время эквадорец оформит ее и приедет в Россию для прохождения медосмотра и обсуждения всех деталей контракта. Куэро — наше последнее подписание этим летом, трансферов на вход в “Оренбург” больше не будет», — сказал Андреев.