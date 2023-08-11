«Оренбург» подписал лучшего бомбардира в истории молодежной сборной Эквадора
«Оренбург» договорился о подписании 19-летнего эквадорского нападающего Джастина Куэро. Об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт».
«Оренбург» договорился о подписании 19-летнего эквадорского нападающего Джастина Куэро. Об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт».
Куэро является лучшим бомбардиром в истории молодежной сборной Эквадора. За минувший год он провел 22 матча за эквадорскую молодежку и забил 16 мячей, в том числе четыре мяча на молодежном чемпионате мира, который проходил в мае-июне в Аргентине.
В феврале этого года Куэро дебютировал за первую команду эквадорского клуба «Индепендьенте дель Валье». Всего он провел за команду два матча.
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал грядущий переход эквадорца.
«Как вчера и говорил, у нас будут трансферы — Джастин Куэро один из них. Мы близки к подписанию этого нападающего, детали его договора пока разглашать не будем. “Оренбург” делает визу для футболиста. В ближайшее время эквадорец оформит ее и приедет в Россию для прохождения медосмотра и обсуждения всех деталей контракта. Куэро — наше последнее подписание этим летом, трансферов на вход в “Оренбург” больше не будет», — сказал Андреев.
Куэро станет четвертым эквадорцем в истории чемпионатов России после Кристиана Нобоа, Фелипе Кайседо и Кристиана Рамиреса.