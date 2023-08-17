Карасев назначен главным арбитром на матч «Спартак» — «Зенит»

Главным арбитром центрального матча тура «Спартак» — «Зенит» назначен Сергей Карасев, за VAR отвечать будет Виталий Мешков. Ранее Карасев дважды обслуживал матчи между этими командами — в 2012 и в 2020 году. Оба раза в этих играх побеждали футболисты «Зенита» — 4:2 и 3:1.