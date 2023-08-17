Карасев назначен главным арбитром на матч «Спартак» — «Зенит»
Стали известны арбитры на матчи пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Стали известны арбитры на матчи пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Главным арбитром центрального матча тура «Спартак» — «Зенит» назначен Сергей Карасев, за VAR отвечать будет Виталий Мешков. Ранее Карасев дважды обслуживал матчи между этими командами — в 2012 и в 2020 году. Оба раза в этих играх побеждали футболисты «Зенита» — 4:2 и 3:1.
Павел Кукуян назначен на московское дерби «Динамо» — ЦСКА, а Евгений Кукуляк рассудит матч «Краснодар» — «Локомотив». Сергей Цыганок и Евгений Буланов дебютируют в качестве главных арбитров в высшем дивизионе. Они обслужат матчи «Рубин» — «Крылья Советов» и «Факел» — «Пари НН» соответственно.
Все судейские назначения на матчи пятого тура РПЛ:
18 августа (пятница):
19 августа (суббота):
20 августа (воскресенье):