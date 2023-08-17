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14:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Карасев назначен главным арбитром на матч «Спартак» — «Зенит»

Стали известны арбитры на матчи пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Главным арбитром центрального матча тура «Спартак» — «Зенит» назначен Сергей Карасев, за VAR отвечать будет Виталий Мешков. Ранее Карасев дважды обслуживал матчи между этими командами — в 2012 и в 2020 году. Оба раза в этих играх побеждали футболисты «Зенита» — 4:2 и 3:1.

Павел Кукуян назначен на московское дерби «Динамо» — ЦСКА, а Евгений Кукуляк рассудит матч «Краснодар» — «Локомотив». Сергей Цыганок и Евгений Буланов дебютируют в качестве главных арбитров в высшем дивизионе. Они обслужат матчи «Рубин» — «Крылья Советов» и «Факел» — «Пари НН» соответственно.

Все судейские назначения на матчи пятого тура РПЛ:

18 августа (пятница):

  • «Рубин» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Илья Елеференко; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Сергей Мацюра.

19 августа (суббота):

  • «Динамо» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Андрей Бутенко.
  • «Балтика» — «Урал»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Вера Опейкина; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Рустам Мухтаров; инспектор — Юрий Баскаков.
  • «Краснодар» — «Локомотив»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Сергей Каруненко; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Иван Сиденков; инспектор — Сергей Хральцов.
  • «Сочи» — «Ростов»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Хамид Талаев; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Адлан Хатуев; инспектор — Александр Гвардис.

20 августа (воскресенье):

  • «Факел» — «Пари НН»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Артём Любимов; AVAR — Анатолий Жабченко; инспектор — Олег Соколов.
  • «Спартак» — «Зенит»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Александр Богданов; резервный судья — Артём Чистяков; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.
  • «Ахмат» — «Оренбург»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Андрей Образко, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Александр Гончар.

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