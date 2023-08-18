«Рубин» опроверг слухи о грядущей отставке Рахимова
Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба опроверг слухи о поиске нового тренера на замену Рашиду Рахимову.
Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба опроверг слухи о поиске нового тренера на замену Рашиду Рахимову.
17 августа футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил о планах «Рубина» уволить главного тренера.
«Эта информация не соответствует действительности. Клуб доверяет Рашиду Маматкуловичу, которому во время общения с руководством никогда не ставили ультиматумы», — приводит слова спортивного директора казанцев «Матч ТВ».
Также Константин Дзюба дал комментарий на тему слухов о переговорах клуба со Станиславом Черчесовым.
«Никаких контактов у клуба и тренера не было. Могу лишь добавить, что подобные публикации вызывают недоумение», — сказал Дзюба.
«Рубин» в четырех стартовых матчах сезона РПЛ набрал два очка и пока занимает 14-е место в таблице. Под руководством Рахимова казанцам удалось вернуться в элитный дивизион после сезона, проведенного в Первой Лиге.
В 5-м туре РПЛ казанцы сегодня на своем поле сыграют с самарскими «Крыльями Советов».