«Рубин» опроверг слухи о грядущей отставке Рахимова

17 августа футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил о планах «Рубина» уволить главного тренера.

«Эта информация не соответствует действительности. Клуб доверяет Рашиду Маматкуловичу, которому во время общения с руководством никогда не ставили ультиматумы», — приводит слова спортивного директора казанцев «Матч ТВ».

Также Константин Дзюба дал комментарий на тему слухов о переговорах клуба со Станиславом Черчесовым.

«Никаких контактов у клуба и тренера не было. Могу лишь добавить, что подобные публикации вызывают недоумение», — сказал Дзюба.

«Рубин» в четырех стартовых матчах сезона РПЛ набрал два очка и пока занимает 14-е место в таблице. Под руководством Рахимова казанцам удалось вернуться в элитный дивизион после сезона, проведенного в Первой Лиге.