Луис Чавес прошел медосмотр для перехода в московское «Динамо»
Полузащитник мексиканской «Пачуки» Луис Чавес близок к переходу в московское «Динамо». Об этом сообщает журналист Константин Алексеев.
Полузащитник мексиканской «Пачуки» Луис Чавес близок к переходу в московское «Динамо». Об этом сообщает журналист Константин Алексеев.
По информации источника, 27-летний мексиканец успешно прошел медицинское обследование для перехода в «Динамо». Окончательно трансфер Чавеса должен быть оформлен до конца недели.
Ранее сообщалось, что переход Чавеса находится под угрозой срыва из-за наложенных на Россию санкций, которые стали причиной проблем с оплатой трансфера. «Динамо» было вынуждено передать деньги футболисту, чтобы он смог выкупить свой контракт у «Пачуки». Чавес должен подписать с российским клубом контракт на четыре года с опцией продления еще на один сезон.
Луис Чавес выступает за «Пачуку» с 2019 года. В минувшем сезоне 27-летний полузащитник провел за клуб 40 матчей, в которых забил три мяча и сделал пять результативных передач. Также на счету Чавеса 24 матча за сборную Мексики, с которой он ездил на чемпионат мира 2022 года в Катаре.