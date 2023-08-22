Луис Чавес прошел медосмотр для перехода в московское «Динамо»

По информации источника, 27-летний мексиканец успешно прошел медицинское обследование для перехода в «Динамо». Окончательно трансфер Чавеса должен быть оформлен до конца недели.

Ранее сообщалось, что переход Чавеса находится под угрозой срыва из-за наложенных на Россию санкций, которые стали причиной проблем с оплатой трансфера. «Динамо» было вынуждено передать деньги футболисту, чтобы он смог выкупить свой контракт у «Пачуки». Чавес должен подписать с российским клубом контракт на четыре года с опцией продления еще на один сезон.