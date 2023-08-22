Текущие события
Футбол. Кубок России
15:00
Торпедо Мс
Амкар
Футбол. Кубок России
16:30
Сахалинец
Леон Сатурн
Футбол. Кубок России
16:30
Челябинск
Иртыш
Футбол. Кубок России
17:00
Астрахань
Ротор
Футбол. Кубок России
19:00
Текстильщик
Амкал
Футбол. Еврокубки
22:00
Антверпен
АЕК
Футбол. Еврокубки
22:00
Ракув
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
ПСВ
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
20.08
Ахмат
Оренбург
40
20.08
Спартак
Зенит
13
20.08
Факел
Пари Нижний Новгород
20
19.08
Сочи
Ростов
40
19.08
Краснодар
Локомотив
11
19.08
Балтика
Урал
01
19.08
Динамо
ЦСКА
21
18.08
Рубин
Крылья Советов
21
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Луис Чавес прошел медосмотр для перехода в московское «Динамо»

Полузащитник мексиканской «Пачуки» Луис Чавес близок к переходу в московское «Динамо». Об этом сообщает журналист Константин Алексеев.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По информации источника, 27-летний мексиканец успешно прошел медицинское обследование для перехода в «Динамо». Окончательно трансфер Чавеса должен быть оформлен до конца недели.

Ранее сообщалось, что переход Чавеса находится под угрозой срыва из-за наложенных на Россию санкций, которые стали причиной проблем с оплатой трансфера. «Динамо» было вынуждено передать деньги футболисту, чтобы он смог выкупить свой контракт у «Пачуки». Чавес должен подписать с российским клубом контракт на четыре года с опцией продления еще на один сезон.

Луис Чавес выступает за «Пачуку» с 2019 года. В минувшем сезоне 27-летний полузащитник провел за клуб 40 матчей, в которых забил три мяча и сделал пять результативных передач. Также на счету Чавеса 24 матча за сборную Мексики, с которой он ездил на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Иржи Ярошик уволен с поста главного тренера «Оренбурга»
Мэйсон Гринвуд уходит из «МЮ» и может перейти в клуб Стивена Джеррарда
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь