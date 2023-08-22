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15:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно имя нового главного тренера «Оренбурга»

«Оренбург» назначил новым главным тренером команды испанского специалиста Давида Деограсию. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Ранее Деограсия возглавлял академию «Оренбурга». До приезда в Россию он работал в испанских клубах «Депортиво», «Сарагоса», «Валенсия», а также в чемпионатах Таиланда, Марокко и Белоруссии.

Одновременно с этим «Оренбург» объявил о расторжении контракта о взаимному согласию с главным тренером Иржи Ярошиком. Отмечается, что 45-летний чешский специалист покидает клуб по семейным обстоятельствам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ярошик возглавил «Оренбург» в конце июня этого года, сменив на посту главного тренера другого чешского специалиста Марцела Личку, который перешел в московское «Динамо». Под его руководством клуб проиграл пять матчей из семи и с одним набранным баллом замыкает турнирную таблицу чемпионата России. В последнем матче оренбуржцы потерпели разгромное поражение от «Ахмата» (0:4).

В прошлом сезоне «Оренбург» повторил лучший результат в своей истории, закончив чемпионат на седьмой строчке.

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