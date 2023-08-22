Стало известно имя нового главного тренера «Оренбурга»
«Оренбург» назначил новым главным тренером команды испанского специалиста Давида Деограсию. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
«Оренбург» назначил новым главным тренером команды испанского специалиста Давида Деограсию. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Ранее Деограсия возглавлял академию «Оренбурга». До приезда в Россию он работал в испанских клубах «Депортиво», «Сарагоса», «Валенсия», а также в чемпионатах Таиланда, Марокко и Белоруссии.
Одновременно с этим «Оренбург» объявил о расторжении контракта о взаимному согласию с главным тренером Иржи Ярошиком. Отмечается, что 45-летний чешский специалист покидает клуб по семейным обстоятельствам.
Ярошик возглавил «Оренбург» в конце июня этого года, сменив на посту главного тренера другого чешского специалиста Марцела Личку, который перешел в московское «Динамо». Под его руководством клуб проиграл пять матчей из семи и с одним набранным баллом замыкает турнирную таблицу чемпионата России. В последнем матче оренбуржцы потерпели разгромное поражение от «Ахмата» (0:4).
В прошлом сезоне «Оренбург» повторил лучший результат в своей истории, закончив чемпионат на седьмой строчке.