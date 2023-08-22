Стало известно имя нового главного тренера «Оренбурга»

Ранее Деограсия возглавлял академию «Оренбурга». До приезда в Россию он работал в испанских клубах «Депортиво», «Сарагоса», «Валенсия», а также в чемпионатах Таиланда, Марокко и Белоруссии.

Одновременно с этим «Оренбург» объявил о расторжении контракта о взаимному согласию с главным тренером Иржи Ярошиком. Отмечается, что 45-летний чешский специалист покидает клуб по семейным обстоятельствам.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=903e1218cce0ff2f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-353784&autoplay=1&id=456244825" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ярошик возглавил «Оренбург» в конце июня этого года, сменив на посту главного тренера другого чешского специалиста Марцела Личку, который перешел в московское «Динамо». Под его руководством клуб проиграл пять матчей из семи и с одним набранным баллом замыкает турнирную таблицу чемпионата России. В последнем матче оренбуржцы потерпели разгромное поражение от «Ахмата» (0:4).