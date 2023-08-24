Бывший нападающий ЦСКА называл Слуцкого «никаким» тренером
Нападающий астраханского «Волгаря» Тимур Жамалетдинов рассказал о своих отношениях с бывшим главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким. Об этом сообщает Sport24.
Нападающий астраханского «Волгаря» Тимур Жамалетдинов рассказал о своих отношениях с бывшим главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким. Об этом сообщает Sport24.
«В основу меня впервые привлек Слуцкий? Я бы не назвал это привлечением в основу. Под его руководством я провел всего несколько тренировок. Меня просто подтягивали к основе во время паузы на игры сборных, когда уезжало полсостава. Мы вообще не разговаривали со Слуцким, он у меня никогда не был главным тренером. Знаю, что я ему не очень нравился. Видимо, он считал, что я не игрок уровня главной команды ЦСКА. По его мнению — не тянул. Ну окей. Мне неинтересно обсуждать Слуцкого. Для кого-то он хороший тренер, для кого-то — плохой. А для меня никакой. Даже несмотря на то, что при нем я сыграл свой первый матч за ЦСКА — вышел в Кубке минут на 10. Моим тренером в ЦСКА был Гончаренко. По его мнению, уровень основы я тянул», — сказал Жамалетдинов.
Жамалетдинов является воспитанником ЦСКА и был одним из лидеров молодежной команды, но дебютировал за основу в 2017 году уже после ухода Слуцкого. Всего за армейцев он провел 41 матча, в которых забил пять мячей и отдал одну результативную передач. Жамалетдинов покинул ЦСКА в 2020 году.