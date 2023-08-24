Семак: Игру со «Спартаком» мы уже давно забыли, готовимся к «Уралу»
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак перед матчем 6-го тура РПЛ с «Уралом» заявил, что предстоящая игра будет не менее сложной, чем со «Спартаком».
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак перед матчем 6-го тура РПЛ с «Уралом» заявил, что предстоящая игра будет не менее сложной, чем со «Спартаком».
В воскресенье петербуржцы обыграли красно-белых в 5-м туре на стадионе «Открытие Банк Арена» со счетом 3:1.
— После таких эмоциональных игр, как против «Спартака», насколько сложно настраиваться на следующий матч?
— Любая игра эмоциональная. Это был всего лишь один матч, в турнирной таблице он практически ничего не изменил — те же три очка, как и за любой другой матч. Предстоящий тур ничем не отличается. Понятно, что игры со «Спартаком» по эмоциям отличаются от других матчей, но эту игру мы уже давно забыли и готовимся к «Уралу». Нас ждет не менее сложный соперник, мы должно только об этом и думать, — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.
«Урал» занимает вторую строчку в таблице РПЛ, команда уступает «Краснодару» по разнице забитых и пропущенных мячей.