Семак: Игру со «Спартаком» мы уже давно забыли, готовимся к «Уралу»

— Любая игра эмоциональная. Это был всего лишь один матч, в турнирной таблице он практически ничего не изменил — те же три очка, как и за любой другой матч. Предстоящий тур ничем не отличается. Понятно, что игры со «Спартаком» по эмоциям отличаются от других матчей, но эту игру мы уже давно забыли и готовимся к «Уралу». Нас ждет не менее сложный соперник, мы должно только об этом и думать, — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.