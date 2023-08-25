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16:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Бонгонда рассказал, кто повлиял на его переход в «Спартак»

Форвард московского «Спартака» Тео Бонгонда рассказал, что на его решение перейти в клуб повлиял бывший игрок красно-белых Максимилиано Кофрие, который хорошо отозвался о команде.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Также Бонгонда заявил, что семья поддержала его выбор при переезде в Россию.

«Макс Кофрие повлиял на мое решение. Против него я играл в Бельгии. Пока был в сборной, мы общались, я расспрашивал его о жизни в России и “Спартаке”. И он рассказывал только хорошее. Поэтому я здесь.

Легко ли моя семья поддержала мое решение? Семья доверяет мне. Конечно, сначала задавали вопросы о политике. Но в итоге мой выбор поддержали. Родные уже успели навестить меня в Москве", — приводит слова Бонгонда официальный сайт красно-белых.

27-летний футболист перешел в «Спартак» этим летом из испанского клуба «Кадис».

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