Бонгонда рассказал, кто повлиял на его переход в «Спартак»

Также Бонгонда заявил, что семья поддержала его выбор при переезде в Россию.

«Макс Кофрие повлиял на мое решение. Против него я играл в Бельгии. Пока был в сборной, мы общались, я расспрашивал его о жизни в России и “Спартаке”. И он рассказывал только хорошее. Поэтому я здесь.

Легко ли моя семья поддержала мое решение? Семья доверяет мне. Конечно, сначала задавали вопросы о политике. Но в итоге мой выбор поддержали. Родные уже успели навестить меня в Москве", — приводит слова Бонгонда официальный сайт красно-белых.