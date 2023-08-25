Червиченко утверждает, что «Зенит» быстрее «Спартака» станет 15-кратным чемпионом России

«Зенит» будет первым. У «Спартака» предпосылок для чемпионства совсем мало. Амбиции и деньги у «Спартака» есть, но в клубе нет чемпионского управления. Там людей в руководство набирают со стороны. Сейчас пришел аудитор. Да, он болельщик, всей душой за «Спартак», но профессионалов нет. Эшуорт тоже не профессионал. Есть председатель совета директоров Матыцын, он профессионал, но, как мне кажется, футбол для него дело десятое.