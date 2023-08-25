Червиченко утверждает, что «Зенит» быстрее «Спартака» станет 15-кратным чемпионом России
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос, какой клуб РПЛ первым станет 15-кратным чемпионом.
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос, какой клуб РПЛ первым станет 15-кратным чемпионом.
«Зенит» будет первым. У «Спартака» предпосылок для чемпионства совсем мало. Амбиции и деньги у «Спартака» есть, но в клубе нет чемпионского управления. Там людей в руководство набирают со стороны. Сейчас пришел аудитор. Да, он болельщик, всей душой за «Спартак», но профессионалов нет. Эшуорт тоже не профессионал. Есть председатель совета директоров Матыцын, он профессионал, но, как мне кажется, футбол для него дело десятое.
В «Зените» же управленческий состав крепкий, они совершают грамотные покупки. В этом чемпионате «Зенит» начал плохо, все начали говорить, что сезон потерян, а команда за пару туров выправила положение, обыграла «Спартак», — приводит слова Червиченко «Матч-ТВ».
«Спартак» десять раз выигрывал чемпионат России, последний раз — в сезоне‑2016/17. На счету «Зенита» девять титулов, пять из которых были завоеваны в пяти последних сезонах.
После пяти туров РПЛ «Зенит» с 10 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Спартак» с девятью очками идет шестым. Лидирует «Краснодар» с 13 очками.