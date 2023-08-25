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16:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер «Зенита» объяснил причины тяжелого старта в РПЛ

Тренер футбольного клуба «Зенит» по физподготовке Иван Карминати назвал причины, по которым сине-бело-голубые испытывали проблемы в первых турах чемпионата России.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Всегда по возможности с большим интересом слежу за новостями в российском футболе и, в частности, за тем, что говорят о “Зените”. Так понимаю, что после ничьей в Ростове и домашнего поражения от “Динамо” многие поторопились разнести нас в пух и прах. Как видите, зря. Непростому началу в РПЛ есть логичные объяснения, и внутри коллектива не было никакой паники: все понимали, что нужно определенное время для адаптации к выступлениям без таких лидеров, как Малком и Кузяев. Плюс изначально на поле отсутствовал и Вендел, а Родригао давно травмирован. К тому же выбыли Чистяков и Мостовой, а Марио Фернандес только пришел в коллектив, долго не имея до этого игровой практики. Это совершенно объективные моменты, которые осложнили ситуацию на старте сезона.

Но даже с учетом всего перечисленного в Ростове мы не победили только по своему недосмотру. Ну, а «Динамо», когда допустили редкие для таких матчей ошибки, надо отдать должное: недаром москвичи сейчас идут в числе лидеров. «Зенит» — команда с крепкой психологией и главным тренером, который контролирует ситуацию в раздевалке. Со стороны каждый волен говорить и писать то, что ему хочется, но, находясь внутри процесса, я оставался уверен, что в ежедневной работе, которую никто не видит, мы находимся на правильном пути. Победа над «Спартаком» это показала. Другое дело, что еще очень много чего нужно сделать, так что расслабляться нельзя ни в коем случае«, — приводит слова Карминати “Спорт-Экспресс”.

По итогам пяти туров действующий чемпион России «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице с 10 очками.

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