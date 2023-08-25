Тренер «Зенита» объяснил причины тяжелого старта в РПЛ

«Всегда по возможности с большим интересом слежу за новостями в российском футболе и, в частности, за тем, что говорят о “Зените”. Так понимаю, что после ничьей в Ростове и домашнего поражения от “Динамо” многие поторопились разнести нас в пух и прах. Как видите, зря. Непростому началу в РПЛ есть логичные объяснения, и внутри коллектива не было никакой паники: все понимали, что нужно определенное время для адаптации к выступлениям без таких лидеров, как Малком и Кузяев. Плюс изначально на поле отсутствовал и Вендел, а Родригао давно травмирован. К тому же выбыли Чистяков и Мостовой, а Марио Фернандес только пришел в коллектив, долго не имея до этого игровой практики. Это совершенно объективные моменты, которые осложнили ситуацию на старте сезона.