С «Уралом» у «Зенита» может быть больше проблем, чем со «Спартаком»

Прогноз: победа «Реала» и тотал больше 2.5 за 2.38.

Футбол Испания 2023/2024 Тур 3, 25.08.2023, 22:30 Сельта - Реал -

Перед началом сезона «Реалу» прочили смутное время. Королевский клуб никем не заменил многолетнего лидера атаки Карима Бензема, а планируемого подписания Мбаппе не было и, видимо, еще год не будет. Плюс тяжелые травмы получили Тибо Куртуа и Милитао, но даже с такими потерями Мадрид уверенно начал чемпионат, особенно новичок Джуд Беллингем, который немедленно принялся забивать и ассистировать партнерам. У «Сельты» все иначе: галисийцы пока без побед, а могли и вовсе быть после двух туров с «баранкой», если бы не спасительный гол Мингесы на 4-й добавленной минуте в Сан-Себастьяне. Главная звезда клуба из Виго — тренер, теперь команду возглавляет сам Рафа Бенитес. Когда-то Анчелотти и Бенитес срежессировали один из самых великих и памятных финалов Лиги чемпионов (исторический камбэк «Ливерпуля» против «Милана» в 2005-м), но с тех пор итальянский тренер всегда превосходил испанского.

Нет оснований думать, что это изменится сегодня. «Реал» изобретателен в атаке, у соперников голова кружится от перемещений Винисиуса, Беллингема и Родриго, а «Сельта» еще и потеряла самого талантливого молодого игрока Габи Вейгу, который в 21 год неожиданно выбрал Саудовскую Аравию, за что его уже публично проклял известный сторонник футбольного олдскула Тони Кроос. Немец сотоварищи не пощадят полуразобранную «Сельту», и голов в матче должно быть больше двух.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.03.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 6, 26.08.2023, 15:00 Зенит - Урал -

«Зенит» снова держит экзамен по предмету «доминирование в российском футболе». Кризис чемпиона отменился уверенной победой в гостях над главным раздражителем «Спартаком», а роль лидера после продажи Малкома, кажется, взял на себя Вендел. То ли бразилец передумал уходить, то ли не смог подобрать хороший вариант продолжения карьеры, но все увидели, что бывает, когда у него порядок с мотивацией и формой. Что до проблем с атакой и обороной, они так и остаются, просто «Спартак» доказал, что его проблемы серьезнее. Зато «Урал» демонстрирует более четкий игровой баланс и надежен у своих ворот. Так что визит команды Гончаренко, который кстати дружен с зенитовским коллегой Семаком, обещает интересную борьбу. Семак сам сказал, что матч может получиться более тяжелым, чем против «Спартака», и это не дежурный комплимент другу.

Разумеется, «Зенит» — фаворит, тем более, ему обычно легко даются встречи с «Уралом» дома по игре и результатам, но разброс коэффициентов на исход неудобен для ставки. «Урал» доказал, что с ним надо считаться, «Зенит» в эйфории после триумфа со «Спартаком», но вовсе не закрыл те минусы в игре, какие у него были в прошлых матчах. Ставка на «Зенит» не принесет серьезного выигрыша, ставка против — слишком большой риск, особенно на «Газпром-Арене». Советуем вспомнить, что «Зенит» по-прежнему создает маловато голевых моментов, а меньше «Урала» пропустил только лидер чемпионата «Краснодар». Ожидания низового матча совершенно оправданы.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.97

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 6, 26.08.2023, 19:30 Спартак - Ахмат -

А вот другой сиквел битвы «Зенита» и «Спартака». Пресловутый цикл, над которым смеются недоброжелатели, диктует проторенную дорожку, и Гильермо Абаскалю после двух поражений кряду надо что-то придумать. С этим нет проблем — беда, кажется, в том, что испанский тренер придумывает слишком много и рушит свои же наработки. Никто не понял, что «Спартаку» в первом тайме с «Зенитом» дал выбор Игнатова вместо самого яркого игрока старта сезона Тео Бонгонда, но это уже в прошлом. «Ахмат» завалил старт, но быстрая отставка Ташуева все равно удивила, однако новый тренер Мирослав Ромащенко, который вечность не работал отдельно от Станислава Черчесова, сразу дал результат: бедный «Оренбург» получил в Грозном 4 безответных мяча на любой вкус. Ромащенко, напомним, двукратный чемпион России в составе «Спартака», а мог бы выиграть гораздо больше, если бы не травмы, да и на тренера учился тоже в «Спартаке».

Первое, что хочется сказать о матче — ждем голов в те и другие ворота, это уже можно даже не объяснять. Второе — это еще не все голы, на которые есть смысл рассчитывать. «Спартак» рвется реабилитироваться перед болельщиками, а Ромащенко видит слабые места красно-белых, хотя уступает Абаскалю в подборе игроков. Снова нет смысла гадать об исходе, а игра наверняка будет результативной и захватывающей по сюжету.

Прогноз: тотал голов «Ньюкасла» больше 1.5 за 1.76.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 3, 27.08.2023, 18:30 Ньюкасл Юнайтед - Ливерпуль -

Трудно предсказать ход и результат матча в Ньюкасле. Встречаются достойные друг друга соперники, но ни те, ни другие пока не вышли на оптимальный уровень. «Ньюкасл» спасовал в гостях с «Сити», почти не создав моментов у ворот хозяев, но заставил чемпионов Англии предельно выложиться для победы со счетом 1:0. «Ливерпуль» справился с «Борнмутом» и спорным судейством, но по двум турам производит впечатление команды, которая играет сама и слишком много позволяет соперникам. «Ньюкасл» дома зачастую действует, как машина, и похож этим на «Сити», от «Ливерпуля» ждешь остроты впереди и провалов сзади. У Клоппа не хватает сил в обороне, а атакующих игроков — с избытком.

В прошлом чемпионате «Ливерпуль» дважды обыграл «Ньюкасл» — и это в кризисный сезон. Только ему и «Арсеналу» удалось победить на «Сент-Джеймс Парк», но это не значит, что «сороки» непременно уступят и сейчас. Шансы на домашнюю победу северян выше, но и здесь есть вопросы. Уязвимости в обороне «Ньюкасла» есть, и на них давил «Сити». Судя по стартовым турам, «Ливерпуль» на этот раз может пропустить больше одного мяча за игру, а сколько забьет — на то воля Салаха. И партнеров египтянина. Самый выгодный из возможных коэффициентов на голы — двойной успех хозяев. Ничего дороже предложить не получается.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.25.

Футбол Испания 2023/2024 Тур 3, 27.08.2023, 18:30 Вильярреал - Барселона -

«Барселона» в двух турах чемпионата Испании не пропускала голов, но мучается в атаке. Огромное владение мячом, много ударов, но реализация низковата. Еще и автор первого гола в ворота «Кадиса» Педри, без которого могло и не быть победы, получил очередную травму. У Левандовского четыре подряд официальных матча без голов. Сухих серий дольше у поляка просто не было. Тревожное начало сезона для Хави и его команды.

Против «Вильярреала» Кике Сетьена никому не бывает легко. Это такой же неприятный соперник, как «Хетафе», который уже вытащил душу из «Барсы», только в отличие от «Хетафе» «Вильярреал» еще и играет в футбол. В первых турах у «Вильярреала» была та же проблема, что и у «Барсы» сейчас: «желтые» любят повозиться с мячом, но мало забивают — как правило, по голу за игру, чего хватило с «Мальоркой», но не с «Бетисом». Почему от этой игры, судя по коэффициентам, ждут голевой феерии, не очень понятно. Ведь визитная карточка «Барселоны» Хави — отобрав у соперника мяч, не терять бдительности и свести к минимуму число опасных контратак. Как «Барса» провела минувший чемпионат (фантастические 20 пропущенных голов в 38 турах), так и начала нынешний (пока 0 пропущенных). Зачем гадать, забьет «Барса» гол или два — на низовой матч уже очень хороший коэффициент.

Игорь Борунов

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