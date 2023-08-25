Игорь Акинфеев сыграет в следующем туре РПЛ

Акинфеев остался в запасе на матч 6-го тура РПЛ против «Оренбурга». Вратарь не принимал участие в матчах с 5 августа из-за повреждения. По словам Безуглова, Акинфеев мог бы сыграть с «Оренбургом», но тренерский штаб решил его поберечь из-за синтетического газона на стадионе.

«Игорь Акинфеев полностью здоров, мог принять участие в игре, но тренерский штаб, учитывая характеристики газона в Оренбурге, принял решение не использовать его в матче. В следующем матче он будет готов занять место в воротах», — сказал Безуглов в видеоинтервью, опубликованном на официальной странице клуба в VK.