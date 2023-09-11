Текущие события
Футбол. Сборные
16:00
Узбекистан U21
Россия U21
Футбол. Первая лига
16:30
Арсенал
Химки
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Армения
Хорватия
Футбол. Сборные
19:00
Египет (олимп.)
Россия
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
Акрон
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Латвия
Уэльс
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Исландия
Босния и Герцеговина
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Португалия
Люксембург
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словакия
Лихтенштейн
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.09
Ростов
Динамо
12
3.09
ЦСКА
Зенит
11
3.09
Локомотив
Балтика
32
3.09
Оренбург
Сочи
30
2.09
Краснодар
Спартак
20
2.09
Крылья Советов
Факел
30
2.09
Пари Нижний Новгород
Рубин
21
2.09
Урал
Ахмат
01
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:57 (мск), источник: Sportmail.ru

РПЛ назвала автора лучшего гола в июле и августе

Лучшим был признан гол защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева в ворота «Рубина».

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Гол Скопинцева в матче 6-го тура РПЛ против «Рубина» (2:2) признан лучшим в чемпионате по итогам июля и августа, сообщает пресс-служба турнира.

«Подобрал в центре, прошёл половину поля, прокинул между ног, убрал двоих и дал в девять», — так описан лучши гол РПЛ по итогам двух месяцев в заявлении пресс-службы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо Скопинцева, на награду автору лучшего гола июля и августа в РПЛ претендовал его одноклубник Денис Макаров, а также Бенхамин Гарре и Гленн Бейл из «Крыльев Советов», Федор Чалов и Михаил Рядно из ЦСКА, Антон Миранчук («Локомотив») и Бернард Бериша («Ахмат»).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 События недели. Медведев проиграл Джоковичу, 18 новичков в сборной...
РПЛ назвала автора лучшего гола в июле и августе
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь