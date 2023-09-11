РПЛ назвала автора лучшего гола в июле и августе
Лучшим был признан гол защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева в ворота «Рубина».
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Лучшим был признан гол защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева в ворота «Рубина».
Гол Скопинцева в матче 6-го тура РПЛ против «Рубина» (2:2) признан лучшим в чемпионате по итогам июля и августа, сообщает пресс-служба турнира.
«Подобрал в центре, прошёл половину поля, прокинул между ног, убрал двоих и дал в девять», — так описан лучши гол РПЛ по итогам двух месяцев в заявлении пресс-службы.
Помимо Скопинцева, на награду автору лучшего гола июля и августа в РПЛ претендовал его одноклубник Денис Макаров, а также Бенхамин Гарре и Гленн Бейл из «Крыльев Советов», Федор Чалов и Михаил Рядно из ЦСКА, Антон Миранчук («Локомотив») и Бернард Бериша («Ахмат»).