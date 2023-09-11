РПЛ назвала автора лучшего гола в июле и августе

Гол Скопинцева в матче 6-го тура РПЛ против «Рубина» (2:2) признан лучшим в чемпионате по итогам июля и августа, сообщает пресс-служба турнира.

«Подобрал в центре, прошёл половину поля, прокинул между ног, убрал двоих и дал в девять», — так описан лучши гол РПЛ по итогам двух месяцев в заявлении пресс-службы.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-51812607&hd=2&autoplay=1&id=456259836" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.