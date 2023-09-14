Тимур Сулейманов перешел из «Пари НН» в «Локомотив»
23-летний нападающий нижегородского клуба перешел в состав железнодорожников на условиях аренды.
Локомотив
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23-летний нападающий нижегородского клуба перешел в состав железнодорожников на условиях аренды.
Тимур Сулейманов — воспитанник «Локомотива». С 2020 года нападающий выступал за клуб из Нижнего Новгорода.
Сулейманов провел за «Пари НН» 60 матчей в Премьер-лиге, забил 12 мячей.
По информации Ивана Карпова, железнодорожники взяли форварда в аренду за 10 миллионов рублей с обязательным выкупом за 60 миллионов рублей, если он сделает семь голевых действий в оставшейся части сезона.
«Локомотив» после 7 туров нового сезона набрал 12 очков и занимает 6-ю строчку турнирной таблицы.