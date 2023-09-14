Тимур Сулейманов перешел из «Пари НН» в «Локомотив»

Тимур Сулейманов — воспитанник «Локомотива». С 2020 года нападающий выступал за клуб из Нижнего Новгорода.

По информации Ивана Карпова, железнодорожники взяли форварда в аренду за 10 миллионов рублей с обязательным выкупом за 60 миллионов рублей, если он сделает семь голевых действий в оставшейся части сезона.