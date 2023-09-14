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19:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Тимур Сулейманов перешел из «Пари НН» в «Локомотив»

23-летний нападающий нижегородского клуба перешел в состав железнодорожников на условиях аренды.

Локомотив
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Тимур Сулейманов — воспитанник «Локомотива». С 2020 года нападающий выступал за клуб из Нижнего Новгорода.

Сулейманов провел за «Пари НН» 60 матчей в Премьер-лиге, забил 12 мячей.

По информации Ивана Карпова, железнодорожники взяли форварда в аренду за 10 миллионов рублей с обязательным выкупом за 60 миллионов рублей, если он сделает семь голевых действий в оставшейся части сезона.

«Локомотив» после 7 туров нового сезона набрал 12 очков и занимает 6-ю строчку турнирной таблицы.

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 Тимур Сулейманов перешел из «Пари НН» в «Локомотив»
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