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15:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Сперцян о том, что не уехал: Немного расстроился. Считаю, заслужил шанс играть в Европе

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Эдуард Сперцян высказался о том, что не смог уехать в Европу минувшим летом.

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Источник: РИА "Новости"

— Ты так и не уехал в Европу, хотя вероятность была довольно высокой. Не разочарован?

— Трудно сказать, что я разочарован. Но я, конечно же, немного расстроился. Потому что я считаю, что я заслужил этот шанс играть в Европе.

Но сейчас я в «Краснодаре», и все мои мысли здесь, с командой. Впереди очень важный сезон. Мы будем продолжать работать и биться за чемпионство. И я сделаю все, чтобы у меня был еще один шанс, — сказал Сперцян в выпуске YouTube-канала «Nobel».

23-летний Сперцян — выпускник академии «Краснодара». В феврале 2021 года Эдуард согласился выступать за национальную сборную Армении.

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