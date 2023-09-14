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15:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Семак: можно сделать чемпионский состав из одних россиян, но это очень дорого

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о неоправданно высокой цене российских футболистов.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Зенит"

«Можно сделать чемпионский состав из одних россиян, но это очень дорого. Возьмем игрока уровня сборной России. Если “Зенит” обращается в клуб, где этот футболист играет, то за него просят 20 млн евро и выше. Когда Марио Фернандеса хотели пригласить три года назад, за него просили 30−35 млн. Для сравнения, мы Дугласа за 12 млн взяли из “Гамбурга”. Разница в зарплатах тоже существенная. С экономической точки зрения выгоднее взять, например, игрока уровня Клаудиньо, чем Захаряна или Сперцяна, которые будут для нас дороже бразильца.

Мы ждем, когда игроки из академии будут лидерами в основной команде. Кто-то сейчас в арендах, кто-то ушел в другие клубы, кто-то, как Дима Васильев, играет в «Зените». И играет неплохо. Надеюсь, дальше будет еще лучше«, — приводит слова Семака телеграм-канал “СБГ Мысли вслух”.

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года и приводил клуб к пяти победам подряд в чемпионатах России.

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