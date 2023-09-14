Семак: можно сделать чемпионский состав из одних россиян, но это очень дорого

«Можно сделать чемпионский состав из одних россиян, но это очень дорого. Возьмем игрока уровня сборной России. Если “Зенит” обращается в клуб, где этот футболист играет, то за него просят 20 млн евро и выше. Когда Марио Фернандеса хотели пригласить три года назад, за него просили 30−35 млн. Для сравнения, мы Дугласа за 12 млн взяли из “Гамбурга”. Разница в зарплатах тоже существенная. С экономической точки зрения выгоднее взять, например, игрока уровня Клаудиньо, чем Захаряна или Сперцяна, которые будут для нас дороже бразильца.