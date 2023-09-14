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14:28 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» отзаявлял Ерохина в последний день трансферного окна, но вернул обратно

33-летний Александр Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

14 сентября Александр Ерохин появился в списка отзаявленных игроков на сайте Российской Премьер-Лиги.

Действующий контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца нынешнего сезона.

В составе «сине-бело-голубых» россиянин стал пятикратным чемпионом России по футболу, один раз выиграл Кубок России и четыре раза побеждал в Суперкубке России.

За свою карьеру Ерохин выступал за такие клубы как молдавский «Шериф», «Краснодар», «СКА-Энергию», «Урал» и «Ростов».

На счету Александра 32 матча за сборную России, 4 забитых мяча.

14 сентября в 23:59 по московскому времени закроется летнее трансферное окно в России.

Обновление: «Зенит» вернул Александра Ерохина в заявку команды на чемпионат РПЛ в тот же день, когда и вывел.

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«Зенит» отзаявил Ерохина в последний день трансферного окна
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