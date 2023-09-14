«Зенит» отзаявлял Ерохина в последний день трансферного окна, но вернул обратно
33-летний Александр Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года.
33-летний Александр Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года.
14 сентября Александр Ерохин появился в списка отзаявленных игроков на сайте Российской Премьер-Лиги.
Действующий контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца нынешнего сезона.
В составе «сине-бело-голубых» россиянин стал пятикратным чемпионом России по футболу, один раз выиграл Кубок России и четыре раза побеждал в Суперкубке России.
За свою карьеру Ерохин выступал за такие клубы как молдавский «Шериф», «Краснодар», «СКА-Энергию», «Урал» и «Ростов».
На счету Александра 32 матча за сборную России, 4 забитых мяча.
14 сентября в 23:59 по московскому времени закроется летнее трансферное окно в России.
Обновление: «Зенит» вернул Александра Ерохина в заявку команды на чемпионат РПЛ в тот же день, когда и вывел.