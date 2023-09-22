Севикян — о решении играть за Армению: Понимал, что это кто-то воспримет плохо

«Понимал, что это кто-то воспримет плохо, кто-то может осуждать. Кто-то, наоборот, — может понять и принять. Это ни в коем случае не может отражаться на моем психологическом состоянии, никак не может влиять на меня. У каждого человека своё мнение и он вправе его высказывать. Это нормально, я это понимаю.



Было очень много поддержки, много сообщений. Допустим, Эдик Сперцян написал после моего заявления. Поддержал и сказал, что рад. Сказал, что ждет в сборной. Я ему очень сильно благодарен.



Слова Карпина? Валерий Георгиевич — это очень большой авторитет в российском футболе. В Испании его тоже много знают, помнят. Мне очень приятно, что он с пониманием отнесся к моему выбору. Я с нетерпением жду возможности сыграть за сборную Армении», — сказал Севикян на YouTube-канале РПЛ.