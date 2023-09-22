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15:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Севикян — о решении играть за Армению: Понимал, что это кто-то воспримет плохо

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал о том, с какой реакцией столкнулся после принятия решения выступать за сборную Армении.

Пари Нижний Новгород
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Источник: РИА "Новости"

«Понимал, что это кто-то воспримет плохо, кто-то может осуждать. Кто-то, наоборот, — может понять и принять. Это ни в коем случае не может отражаться на моем психологическом состоянии, никак не может влиять на меня. У каждого человека своё мнение и он вправе его высказывать. Это нормально, я это понимаю.

Было очень много поддержки, много сообщений. Допустим, Эдик Сперцян написал после моего заявления. Поддержал и сказал, что рад. Сказал, что ждет в сборной. Я ему очень сильно благодарен.

Слова Карпина? Валерий Георгиевич — это очень большой авторитет в российском футболе. В Испании его тоже много знают, помнят. Мне очень приятно, что он с пониманием отнесся к моему выбору. Я с нетерпением жду возможности сыграть за сборную Армении», — сказал Севикян на YouTube-канале РПЛ.

«У меня родители армяне. Мне кажется, сердце наталкивало меня на мысль о том, что я должен выступать за сборную Армении. Да я и говорил об этом в СМИ, это ни для кого не было секретом», — добавил 22-летний футболист.

Ранее главный тренер сборной России пригласил Севикяна на сентябрьские сборы, но получил отказ.

Севикян — воспитанник школы московского «Локомотива», в 16 лет перешел в академию испанского «Леванте». Футболист провел 18 матчей за «Пари НН» в Российской Премьер-лиге и забил два мяча.

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