Артем Дзюба оштрафован КДК на 10 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»

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24 сентября «Локомотив» в Санкт-Петербурге победил «Зенит» со счетом 2:1. Артем Дзюба был заменен на 77-й минуте, после чего вновь оказался на поле, когда началась потасовка с участием игроков обеих команд.

«За выход за пределы технической зоны с выходом на поле со стороны Дзюбы и старшего тренера “Локомотива” Олега Левина назначить штраф: Дзюбе и Левину — по 10 тысяч рублей, футбольному клубу “Локомотив” — 50 тысяч рублей за массовый выход», — сказал председатель КДК Артур Григорьянц.

По итогам девяти туров «Локомотив» располагается на шестой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-лиги с 15 очками, «Зенит» — третий с 17 очками.