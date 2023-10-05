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14:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Марио Фернандес выбыл на длительный срок из-за травмы колена

Защитник «Зенита» Марио Фернандес получил повреждение боковой связки колена. Об этом сообщает Матч ТВ.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Перед матчем 11-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» главный тренер команды Сергей Семак рассказал о потерях в составе.

«В общей группе уже занимаются Караваев и Мостовой. Что касается тех, кто не поедет в Сочи, то это Васильев, которому понадобится еще несколько недель для восстановления, Марио Фернандес — у него повреждение боковой связки, и Миша Кержаков. Это те игроки, кто не готовятся к матчу с “Сочи”. Все остальные на сегодняшний день здоровы», — сказал Семак.

В матче с «Оренбургом» (1:3) Фернандес получил повреждение после борьбы за мяч и был заменен уже на 9-й минуте. По неподтвержденной информации, у 33-летнего защитника разрыв боковой связки колена и он вряд ли выйдет на поле до конца года.

Марио Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года из бразильского «Интернасьонала». Летом 2022 года бразилец приостановил карьеру в ЦСКА и уехал на родину, но уже в январе возобновил карьеру в «Интернасьонале».

В нынешнем сезоне Фернандес провел за «Зенит» 12 матчей, не сумев отметиться результативными действиями.

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