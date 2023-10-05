Марио Фернандес выбыл на длительный срок из-за травмы колена
Защитник «Зенита» Марио Фернандес получил повреждение боковой связки колена. Об этом сообщает Матч ТВ.
Защитник «Зенита» Марио Фернандес получил повреждение боковой связки колена. Об этом сообщает Матч ТВ.
Перед матчем 11-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» главный тренер команды Сергей Семак рассказал о потерях в составе.
«В общей группе уже занимаются Караваев и Мостовой. Что касается тех, кто не поедет в Сочи, то это Васильев, которому понадобится еще несколько недель для восстановления, Марио Фернандес — у него повреждение боковой связки, и Миша Кержаков. Это те игроки, кто не готовятся к матчу с “Сочи”. Все остальные на сегодняшний день здоровы», — сказал Семак.
В матче с «Оренбургом» (1:3) Фернандес получил повреждение после борьбы за мяч и был заменен уже на 9-й минуте. По неподтвержденной информации, у 33-летнего защитника разрыв боковой связки колена и он вряд ли выйдет на поле до конца года.
Марио Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года из бразильского «Интернасьонала». Летом 2022 года бразилец приостановил карьеру в ЦСКА и уехал на родину, но уже в январе возобновил карьеру в «Интернасьонале».
В нынешнем сезоне Фернандес провел за «Зенит» 12 матчей, не сумев отметиться результативными действиями.